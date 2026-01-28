وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، مساء الثلاثاء، إن الإعلان الرسمي عن الصفقة تأخر بسبب بعض التعقيدات الإدارية، مشيرة إلى أن مسؤولي برشلونة يتعاملون بحذر مع الصفقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من "البلوغرانا" أن مصير اللاعب المصري حمزة عبد الكريم ما يزال غير معلوم رغم إعلان ناديه الأهلي انتقاله إلى الفريق الرديف لبرشلونة.

وأضحت الصحيفة: "يسود قدر كبير من التحفظ بشأن حمزة عبد الكريم، المهاجم المصري (18 عاما) لاعب الأهلي.. تؤكد مصادر من محيطه في مصر أن انتقاله إلى برشلونة محسوم، بينما يعترف مسؤولو النادي الكتالوني بوجود تعقيدات إدارية تؤجل الإعلان الرسمي في الوقت الراهن".

والسبت أعلن وليد صلاح، مدير الكرة بالأهلي المصري، أن ناديه اتفق على انتقال حمزة عبد الكريم إلى صفوف برشلونة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وصرح مدير الكرة بالأهلي عبر قناة "أون سبورت" المصرية قائلا: "نعم، حمزة عبد الكريم أكمل انتقاله إلى برشلونة، وأتمنى أن يحالفه التوفيق مع النادي الإسباني، وألا يعود مجددًا بل يستكمل رحلة احترافه في أوروبا".

وأوضح: "تتبقى تفاصيل صغيرة تتعلق بصعوبة إجراءات استخراج التأشيرة، وبعدها كل الأمور ستنتهي".