وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مسؤولين كبارا في رابطة الدوري السعودي بدأوا بالفعل إجراء استفسارات أولية بشأن إمكانية انتقال ديمبيلي إلى أحد أندية الدوري، في خطوة تعكس استمرار الاستراتيجية السعودية الهادفة إلى استقطاب نخبة نجوم كرة القدم العالمية.

عرض مالي ضخم بعد كأس العالم

وبحسب التقرير، يتم التحضير لعرض مالي كبير لإقناع الدولي الفرنسي بخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية، على أن يتم ذلك بعد مشاركته المرتقبة في كأس العالم الصيف المقبل. وتشير التوقعات إلى أن صيف 2026 سيكون حافلاً بالتحركات الكبرى في سوق الانتقالات بالشرق الأوسط، في ظل تغير موازين القوى وتبدل أولويات عدد من النجوم العالميين.

ويرى مراقبون أن التوقيت ليس عشوائيا، إذ تسعى السعودية للاستفادة من الزخم العالمي الذي يرافق كأس العالم، ومن جاهزية اللاعبين فنيا وذهنيا بعد البطولة، لرفع مستوى التنافسية والحضور الإعلامي للدوري.

مرحلة جديدة من الاستثمارات الكروية

وتأتي هذه الخطوة في إطار مرحلة جديدة من الاستثمارات السعودية في كرة القدم، حيث تشير التقارير إلى أن الدورة الأولى من التعاقدات مع نجوم الصف الأول تقترب من نهايتها هذا العام، مع اقتراب انتهاء عقود عدد من اللاعبين الدوليين الذين انضموا سابقا إلى الدوري.

وفي المقابل، تعمل الجهات المسؤولة على ضخ "موجة ثانية" من النجوم، تستهدف لاعبين في ذروة عطائهم الكروي، وليس فقط أسماء لامعة في نهاية مسيرتها، وهو ما ينطبق على حالة ديمبلي.

موسم استثنائي وكرة ذهبية

وكان عثمان ديمبلي قد توج بالكرة الذهبية العام الماضي، بعد موسم تاريخي مع باريس سان جرمان، قاد خلاله الفريق لتحقيق ثلاثية غير مسبوقة، تضمنت التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وقدم اللاعب الفرنسي أرقاماً لافتة، إذ سجل 35 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 53 مباراة خلال الموسم الماضي، مؤكدا تحوله إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وأكثرهم تأثيرا في الثلث الهجومي.

أرقام ومسيرة مع باريس

ومنذ انتقاله إلى باريس سان جرمان قادما من برشلونة في عام 2023 مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، خاض ديمبلي (28 عاما) 115 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل خلالها 49 هدفا، إلى جانب مساهماته الحاسمة في البطولات المحلية والقارية.

ويُنظر إلى ديمبلي حاليا كأحد أعمدة مشروع باريس سان جرمان، ما يجعل فكرة رحيله معقدة، لكنها ليست مستحيلة في ظل الإغراءات المالية الضخمة التي قد تُعرض عليه.