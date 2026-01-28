وتولى أربيلوا، في أول منصب تدريبي له على المستوى الرفيع، تدريب ريال مدريد بعد إقالة تشابي ألونسو، الذي سبق له اللعب أيضا تحت قيادة مورينيو، قبل أسبوعين بعد فترة قصيرة.

وتحدث مورينيو، الذي درّب ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، بحرارة عن مدافعه السابق، مشيرا إليه ‌كأحد "المفضلين" لديه على المستوى الشخصي.

وأبلغ مورينيو مؤتمرا صحفيا الثلاثاء "أربيلوا هو ابني، وليس مجرد لاعب سابق معي. إنه أحد اللاعبين ⁠المفضلين لديّ على المستوى الشخصي. لم يكن أفضل لاعب كرة قدم حظيت به في مدريد، لكنه كان أحد أفضل الرجال".

وأضاف موضحا أنه لن يحاول ‌ممارسة أي نوع من الألاعيب مع أربيلوا "إنه آخر شخص أفكر في وضع الضغط عليه".

وعندما سُئل مورينيو عما إذا كانت قلة الخبرة يمكن أن تكون عاملا ضد أربيلوا، الذي صعد من تدريب أكاديمية الشباب في ريال مدريد إلى الفريق الأول، رفض البرتغالي هذه الفكرة، متمنيا النجاح للاعبه السابق في النادي الإسباني، ولكن ليس في الأربعاء.

وقال مورينيو: "أربيلوا يمكنه تدريب أي ناد في العالم، وأريده أن يقدم أداء جيدا في ريال مدريد، باستثناء ‍مباراة الغد".

ويدخل ريال مدريد المباراة منتشيا بفوزه الكبير 6-1 على موناكو الأسبوع الماضي، والذي جعله يحتل المركز الثالث في ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، ليتأخر عن بايرن ميونيخ بفارق ثلاث نقاط وعن المتصدر أرسنال بفارق ست نقاط، ليقترب من احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى والتأهل مباشرة ⁠إلى دور 16.

وعلى النقيض تماما، يجد بنفيكا نفسه في ورطة كبيرة، إذ يقبع في المركز 29 ‍وفي منطقة الإقصاء بست نقاط.

ويحتاج فريق مورينيو إلى الفوز على ريال مدريد ليحظى بأي أمل في احتلال أحد المراكز 24 الأولى والتأهل إلى أدوار خروج المغلوب.

واعترف مورينيو بالمهمة الشاقة التي تواجه فريقه لكنه أكد على ثقته في نهج ‌بنفيكا قائلا: "بوضوح، نحن بحاجة إلى تسجيل هدف ‍واحد أكثر من منافسنا للفوز. علينا اللعب من أجل التسجيل، لكن لا يمكننا أن نعاني كثيرا في هذه العملية. التوازن هو المفتاح. دون التوازن، سيعاقبنا ريال مدريد".

وأعرب المدرب البرتغالي عن إعجابه بألونسو، مضيفا: "تشابي هو واحد ‌من رجالي. أشعر بسعادة غامرة عندما أرى لاعبيني السابقين يحققون أشياء عظيمة. ما حدث لتشابي في ريال مدريد بعد رحيلي لا يعنيني، لكنه أثبت المستوى الذي يمكن أن يصل إليه كمدرب، وأنا متأكد من أنه سعيد الآن".

واعتبر مورينيو، الذي قاد ريال مدريد للقب الدوري الإسباني في موسم 2011-2012، بالإضافة إلى التتويج بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسبانية، أن مباراة الأربعاء ستكون بمثابة أن "تكون أو لا تكون" بالنسبة لبنفيكا، مضيفا: "سنلعب ضد فريق كبير ولاعبين ⁠رائعين. ليس لدينا ما نخسره، لذا سنقاتل من أجل البقاء في المنافسة من خلال الحفاظ على توازننا واللعب بأسلوبنا".