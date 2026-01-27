وبدأت الأحداث عندما حاول منظمو الملعب ولاعبو المغرب إزالة منشفة تخص حارس مرمى منتخب السنغال إدوارد ميندي، قرب منطقة المرمى.

وأثار هذا التصرف توترا بين المنتخبين، وتسبب في توقف المباراة التي أقيمت في الرباط، لفترة وجيزة.

وفي حديثه لقناة "كانال + سبورت أفريك"، أوضح سفاري سبب التدخل، مشيرا إلى أن "المنشفة كان من الممكن أن تؤثر على سير المباراة".

وأضاف: "يجب إبعاد المنشفة عن حارس المرمى لأنها قد تؤثر على أحداث المباراة".

وأوضح: "المنشفة ليست من معدات أي لاعب، وإذا نشأ أي خلاف في الملعب أعتقد أنه يجب إزالتها، لأن هذه الأشياء قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر".

وحذر سفاري كذلك من أن استخدام مثل هذه الأدوات داخل الملعب "قد يعتبر سلوكا غير رياضي أو محاولة للتأثير على نتيجة المباراة".

وشدد: "يعتبر استخدام المنشفة داخل الملعب سلوكا غير مقبول، وقد يفسر على أنه محاولة للتأثير على مجريات المباراة".

وتوج منتخب السنغال بلقبه الثاني في كأس أمم إفريقيا، عقب فوزه بهدف نظيف على صاحب الأرض، بعد اللجوء للوقت الإضافي في المباراة النهائية.

وأضاع منتخب المغرب فرصة تتويجه بلقبه الثاني في البطولة القارية والأول منذ 50 عاما، بعدما أهدر لاعبه إبراهيم دياز ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل من دون أهداف، ويلجأ المنتخبان للوقت الإضافي.