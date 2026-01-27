ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد عن مكان المباراة الحاسمة للبطولة، التي ستقام بالمشاركة مع البرتغال والمغرب، لكن رئيس الاتحاد الإسباني رافائيل لوزان صرح خلال مؤتمر صحفي بأن مباراة النهائي ستقام في إسبانيا، من دون أن يحدد المدينة أو الملعب.

وقال لوزان يوم الإثنين: "ستقود إسبانيا كأس العالم، وسيقام النهائي هنا، دون الخوض في التفاصيل".

ولطالما روجت وسائل إعلام إسبانية لملعب سانتياغو بيرنابيو، الذي تم تجديده مؤخرا، كملعب محتمل للنهائي، إلا أن تقارير حديثة أشارت إلى احتمال استضافة المغرب للمباراة.

ووفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، يأمل المغرب في استضافة المباراة النهائية على ملعب الحسن الثاني، قيد الإنشاء، والذي من المقرر أن يصبح أكبر ملعب كرة قدم في العالم بسعة 115 ألف متفرج بعد اكتماله المخطط له عام 2028، رغم أن الأحداث التي شهدها نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب قد تؤثر على استضافة البطولة هناك.

كما قام نادي برشلونة بتجديد ملعبه كامب نو، وقد يتقدم هو الآخر بطلب لاستضافة المباراة النهائية.

وستشهد بطولة كأس العالم 2030 استضافة كل من أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، وهي دول من أمريكا اللاتينية، لمباراة واحدة ضمن احتفالات الذكرى المئوية للبطولة.