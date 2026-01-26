وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن ليفربول تواصل مع ألونسو ومع ممثله إيناكي إيبانييث، لجس النبض ومناقشة احتمال قدومه إلى "الريدز" في الصيف المقبل.

ويواجه المدرب الهولندي آرني سلوت انتقادات واسعة بعد توالي الهزائم وتسجيل نتائج سيئة، إذ خسر النادي 9 مباريات من أصل 12 منذ أواخر شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وكان آخر سقوط لرفاق محمد صلاح، السبت، أمام بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد 13 مباراة دون خسارة.

ولا تميل إدارة النادي الإنجليزي إلى إقالة سلوت خلال الموسم الجاري، ويبدو أن مستقبله سيحسم بعد نهاية الموسم.

وأتاحت إقالة ريال مدريد لألونسو الفرصة لليفربول لاستقدام لاعبه السابق بعد فشل المحاولة الأولى عقب رحيل المدرب يورغن كلوب، وفضل ألونسو حينها البقاء مع باير ليفركوزن.

ولم تسر قافلة ألونسو مع ريال مدريد كما كان مخططا لها، فقررت إدارة "الميرينغي" إقالته عقب سلسلة من الخسارات الثقيلة أمام برشلونة وليفربول ومانشستر سيتي.

ورغم هذا الحصاد المتواضع والإخفاق المدريدي، يسعى ليفربول لمعرفة ما إذا كانت الظروف قد غيرت من تفكير بطل العالم 2010.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن "المحادثات مع محيط المدرب كانت إيجابية، وهو ما يبعث على بعض الطمأنينة داخل ليفربول".

وأضافت الصحيفة: "الاحترام الذي يحظى به تشابي كلاعب يمتزج بالإعجاب بالمدرب الحالي، رغم تعثره الأخير".