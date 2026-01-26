وأوضح المصدر أن أداء العيناوي أبهر مسؤولي "الميرينغي"، وبات اللاعب يتصدر القائمة المختصرة من اللاعبين المرشحين للانتقال إلى "سانتياغو برنابيو".

وأجرى ريال مدريد محادثات أولية مع وكلاء اللاعب لجس النبض ومعرفة موقفه من الانتقال إلى النادي الإسباني.

وبحسب المصدر، أبلغهم العيناوي، الذي يلعب رفقة روما، أن ارتداء القميص الأبيض هو خياره الأول في حال تلقيه عرضا رسميا.

وأشارت "سكاي سبورت" إلى أن النادي سيتابع تطور العيناوي مع روما حتى نهاية الموسم الحالي قبل اتخاذ قرار ضمه.

وقدم نائل العيناوي أداء مميزا مع "أسود الأطلس" في مسيرتهم في كأس أفريقيا، وساهم في وصولهم إلى المباراة النهائية

وكان العيناوي أحد أفضل لاعبي الارتكاز وأخطر لاعبي الوسط في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب، والتي فازت بها السنغال.

وانتقل العيناوي، البالغ من العمر 24 عاما، إلى روما مطلع الموسم الحالي قادما من نادي لانس الفرنسي، وأثبت قدرته على ضبط وسط الميدان والربط بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

وشارك العيناوي في 18 مباراة مع روما في مختلف المسابقات، وسجل هدفا وصنع هدفا آخر.