واللاعب لؤي سيد رجب، مواليد 2005، يلعب ضمن فريق الشباب بمركز شباب منشأة البكاري.

وأعلن مركز شباب البكاري المصري، أمس الأحد، وفاة لاعبه لؤي متأثرًا بإصابته خلال لقاء الشيخ زايد، في دوري القسم الرابع.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد أصيب لؤي، البالغ من العمر 22 عاما، بثقب في المعدة، بعد تدخل عنيف من جانب حارس مرمى الشيخ زايد، في اللقاء الذي انتهى بفوز شباب البكاري، بهدفين دون رد.

ووفقا لحساب شباب البكاري، على منصة فيسبوك فقد تم نقل اللاعب إلى المستشفى، بعد نهاية الشوط الأول، حيث تقرر خضوعه لجراحة عاجلة، عير أن اللاعب وافته المنية في المستشفى.

وأصدر اتحاد الكرة المصري، بيانا رسميا، نعى فيه وفاة اللاعب الشاب لؤي رجب.

وجاء في النعي "ينعي المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام، والعاملون بالاتحاد، ببالغ الحزن والأسى اللاعب الشاب لؤي رجب سيد لاعب مركز شباب البكاري، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان مركز شباب البكاري، قد احتفى قبل أيام قليلة، بإنجاز لاعبه لؤي رجب، بعدما بات صاحب أسرع هدف في دوري منطقة الجيزة المجموعة الثانية.

وأحرز لؤي سيد رجب، الذي يرتدي القميص رقم 10، الهدف بعد 20 ثانية في مرمى أبو رواش بالجولة الماضية.