وأنجز الفريق الكتالوني المهمة بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، سجلها داني أولمو ورافينيا ولامين يامال في الدقائق 52 و57 و73 من المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو".

وتجاوز برشلونة بهذا الفوز كبوة الخسارة أمام ريال سوسيداد في الجولة الماضية بنتيجة 1 / 2 ليرفع رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن غريمه ريال مدريد الذي تصدر لساعات قليلة بعد فوزه على فياريال بنتيجة 2 / صفر، أمس السبت.

كما يرفع هذا الفوز من معنويات برشلونة الساعي للتأهل مباشرة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا عندما يستقبل كوبنهاجن الدنماركي، الأربعاء المقبل، في ختام منافسات مرحلة الدوري.

أما ريال أوفييدو، فقد تجمد رصيده عند 13 نقطة ليبقى في ذيل الترتيب بالمركز العشرين، ويصبح الأقرب للهبوط للدرجة الثانية.