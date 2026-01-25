وسجل غايي هدف الفوز لـ "أسود التيرانغا" على أصحاب الأرض 1-0 بعد التمديد، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في الرباط الأسبوع الماضي في مباراة مثيرة للجدل ومليئة بالفوضى.

واشتعل غضب السنغاليين في أواخر اللقاء عقب حصول "أسود الأطلس" على ركلة جزاء ليقرروا مغادرة الملعب، ما أدّى لتوقف المباراة لحوالى عشرين دقيقة.

وعقب عودتهم إلى الملعب، أهدر إبراهيم دياز نجم ريال مدريد الإسباني الركلة بطريقة صادمة بعدما نفذها بطريقة بانينكا، قبل أن يسجّل غايي هدف الفوز في الشوط الإضافي الأول (94).

وقال لاعب الوسط البالغ 26 عاما "نحن بشر في النهاية، أدركنا خطأنا وعدنا إلى أرض الملعب". وأضاف "أي شخص يمكن أن يرتكب خطأ".

وأشاد غايي بزميله ساديو مانيه نجم النصر السعودي الذي بقي على أرض الملعب داعيا زملاءه للعودة لإكمال المباراة.

كما هيمن التوتر على السنغاليين لا سيما بعد إلغاء هدف لهم على خلفية خطأ أثناء الهجمة قبل دقيقتين من منح دياس ركلة جزاء.

وأضاف غايي بالإشارة إلى مانيه: "لقد وجد الكلمات المناسبة في اللحظة المناسبة، وهذا يُظهر مدى أهميته بالنسبة لنا". وأضاف "نحن مدينون له بالشكر الجزيل".

وعبّر غايي عن تفاجئه من طريقة تنفيذ دياز للركلة على طريقة "بانينكا" والذي تعرّض نتيجتها لانتقادات واسعة.

وأردف: "كان تصرّفا جريئا، ولم أكن لأجازف بذلك بنفسي".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أحال رسميا واقعة الانسحاب وسلوك الجماهير إلى الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، الجهة المنظمة للبطولة، وكذلك إلى الاتحاد الدولي (فيفا).