ركلة جزاء بأسلوب بانينكا ورسالة دعم

في الوقت بدل الضائع من مباراة ريال مدريد ضد فياريال، تعرض مبابي للعرقلة داخل منطقة الجزاء، فتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء على طريقة "بانينكا" بشكل هادئ، حيث مرر الكرة في منتصف المرمى برقة مسجلا هدف الانتصار بنتيجة 2-0.

وخلال احتفاله، احتضن مبابي دياز قائلا: "من أجلك، من أجلك". وأكد نجم المنتخب الفرنسي لاحقا لصحيفة ماركا أن هذه البادرة كانت متعمدة لدعمه، مضيفا: "كان ذلك دعما له".

وكان دياز قد أضاع ركلة جزاء بنفس الطريقة "بانينكا" في الدقيقة 110 أمام السنغال، في نهائي أمم إفريقيا، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية ويحسمها "أسود التيرانغا" بهدف نظيف.

واعتبر المتابعين أن هدية مبابي "غريبة وغير موفقة"، لأنها تذكير لدياز بركلة "بانينكا" التي أضاع بها اللقب الإفريقي، وتسجيلها الآن "لا يكرم دياز بأي طريقة، بل يذكره بإخفاقه الحزين".

عودة دياز إلى ريال مدريد

كما قوبل براهم دياز عند عودته إلى الملاعب مع ريال مدريد، بتذكير مؤلم آخر، حيث قدم نادي فياريال تكريما خاصا لنجمه السنغالي بابي غايه، الذي سجل هدف الفوز للسنغال على المغرب في النهائي.

وتوجهت عدسات المصورين لدياز جالسا على الدكة، حيث قام بتحية اللاعب السنغالي والتصفيق له خلال التكريم، في بادرة أظهرت روحا رياضية عالية.

كما قام دياز بتحية النجم السنغالي عند دخوله للمباراة لاحقا، ودار بينهما حديث ودي.