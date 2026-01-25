وأكد الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج مصري، أن قبول الاستئناف أنهى قضية التزوير بشكل رسمي من الناحية القانونية، معربا عن أمله في رؤية رمضان صبحي مجددا داخل المستطيل الأخضر بعد فترة طويلة من الغياب.

مصير قضية المنشطات ما زال معلقا

وتطرق شوبير إلى تطورات قضية المنشطات، التي ترتب عليها إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات بقرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، موضحا أن الملف بات حاليا أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي لا تملك حلولا وسط في مثل هذه القضايا.

وأشار إلى أن المحكمة الفيدرالية تقتصر قراراتها على قبول الطعن المقدم من محامي اللاعب أو رفضه بشكل نهائي، دون إمكانية تخفيف العقوبة، مؤكدا أن الجميع يترقب إدراج القضية على جدول أعمال المحكمة خلال الفترة المقبلة لحسم مستقبل اللاعب بشكل نهائي.

محامي اللاعب: الأمل قائم رغم صعوبة الموقف

من جانبه، أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي، أن الأمل ما زال قائما في قضية إيقاف موكله، رغم إدراك فريق الدفاع لصعوبة قبول الطعون أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مصري، إن الاستئناف والطعن على قرار الإيقاف الصادر عن محكمة "كاس" تم تقديمه رسميا، مشيرا إلى أنه في حال قبول الطعن، سيحق للاعب العودة إلى الملاعب مجددا.

وأوضح أن نسبة قبول الطعون أمام المحكمة الفيدرالية تكون ضعيفة للغاية، إلا أن فريق الدفاع يستند إلى حيثيات الحكم التي أشارت إلى وجود تلاعب في عينة المنشطات، رغم ثبوت إيجابيتها، معتبرا ذلك عنصرا مهما في مسار الطعن.

وأضاف أن الطعن قُدم رسميا يوم الإثنين الماضي، مع وجود احتمال أن تقرر المحكمة الفيدرالية إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الرياضية الدولية لإعادة النظر فيها.

خلفية قرار الإيقاف

وكانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت، في 26 نوفمبر الماضي، إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بعد إدانته بالتلاعب في عينة المنشطات الخاصة به، عقب ثبوت إيجابية العينة التي تم أخذها في 3 أبريل الماضي.

وفي محاولة لرفع أو تخفيف العقوبة، تقدم دفاع اللاعب بتظلم رسمي على قرار المحكمة الرياضية الدولية، من خلال رفع دعوى أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

يُذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات كانت قد أصدرت في أبريل الماضي قرارا بإيقاف رمضان صبحي، وأخطرت اتحاد الكرة المصري به، قبل أن يُسمح له بالعودة المؤقتة للمشاركة مع فريقه لحين الفصل النهائي في القضية، وهو ما انتهى لاحقا بقرار الإيقاف الصادر عن الوكالة الدولية.

وبين تطور قانوني إيجابي وانتظار حسم مصيري، يبقى مستقبل رمضان صبحي معلقا بقرار المحكمة الفيدرالية، في قضية تحظى بمتابعة واسعة داخل الوسط الرياضي المصري.