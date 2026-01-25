وصرح سلوت عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء الذي أقيم مساء السبت: "رغم تأخرنا بهدفين نظيفين في المباراة ولكننا عدنا بطريقة جيدة، ولا أرى أننا كنا نستحق التأخر بهدفين، لكن اللاعبين قدموا أداء رائعا، وتعادلنا بنتيجة 2-2، وأصبحت المباراة مفتوحة، وسنحت الفرص للفريقين".

وأضاف المدرب الهولندي: "ربما صنع بورنموث فرصا أكثر منا، ولست متفاجئا من ذلك، لأننا لعبنا مباراة قبل يومين في مارسيليا"، مشيرا "وفي آخر 4 إلى 10 مباريات، اضطررنا للعب بنفس التشكيلة الأساسية، وكان ذلك يتسبب في شعور اللاعبين بالإرهاق في الدقائق الأخيرة من المباريات، وهو ما حدث اليوم أيضا".

وتابع: "يجب أن نراجع أنفسنا لأن المباراة كانت مفتوحة أكثر من اللازم في ظل سعي الفريقين لتسجيل هدف، لقد سنحت لهم فرص أفضل منا في آخر 10 دقائق، وسجلوا هدف الفوز من رمية تماس".

وكشف سلوت عما قاله لطاقم التحكيم عقب المباراة، قائلا: "المباراة كانت تستحق أكثر من 4 دقائق وقت بدل ضائع بسبب كثرة التوقفات، لقد استغرق تنفيذ ركلة حرة حوالي 3 دقائق بخلاف توقفات بسبب تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد".

وختم آرني سلوت: "لعبنا بعشرة لاعبين قبل أن يسجلوا الهدف الثاني، وكانت هذه الفترة إضافة إلى آخر 10 دقائق، هي الفترة الوحيدة التي واجهنا فيها بعض المشاكل، وفي النهاية خسرنا مباراة أخرى".