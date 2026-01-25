وصرح فان دايك عبر قناة سكاي سبورتس: "أشعر بخيبة أمل كبيرة، لأن تقبل الخسارة بهدف في آخر دقيقة يبقى أمرا صعبا، خاصة بعدما بذلنا جهدا كبيرا في الشوط الثاني للعودة إلى أجواء المباراة".

وبشأن اعتراضه على الحكم بعد الهدف الثالث، قال المدافع الهولندي: "لقد شعرت أنه تم محاصرتي من لاعبي بورنموث أثناء تنفيذ رمية التماس، لكن الحكم وتقنية الفيديو قررا احتساب الهدف، وأرى أنه ليس صحيحا".

وأضاف: "الهدف الأول كان سببه سوء تقدير بسبب شدة الرياح، وكان الأمر صعبا، وبشكل عام استقبال هدفين في 7 دقائق ليس أمرا سيئا، ولكنه ليس جيدا في نفس الوقت، والهدف الذي سجلناه في الشوط الأول كان مهما لنا للاستمرار بقوة في المباراة".

وذكر: "لكن في النهاية خسرنا بهدف من رمية تماس، ومن السهل بعد المباراة إلقاء اللوم، لكن ما حدث قد حدث، والخسارة تبقى شعورا مؤلما لأي لاعب في ليفربول، ونحاول هذا الموسم الوصول لحالة من الاستقرار".

وختم فان دايك: "لا مجال للتشكيك في تماسك فريقنا، لكننا ما زلنا بحاجة إلى إيجاد الاستقرار الذي نبحث عنه، يجب أن نتعامل مع الأمر الواقع، ونقدم أداء جيدا، ونفوز بالمباريات".