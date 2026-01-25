ورفع الانتصار رصيد فريق المدرب ألفارو ‌أربيلوا إلى 51 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يستضيف ريال أوبييدو متذيل الترتيب الأحد.

ويحتل فياريال المركز الرابع ‍متساويا مع أتليتيكو مدريد ولكل منهما 41 نقطة.

وسيطر الريال على المباراة منذ البداية وتسبب فينيسيوس ⁠جونيور في مشاكل لا حصر لها على الجانب الأيسر.

وجاءت اللحظة الحاسمة للجناح البرازيلي بعد بداية الشوط الثاني بدقيقتين ‌عندما راوغ عدة مدافعين ليمرر الكرة إلى مبابي داخل منطقة الجزاء ليسددها بسهولة في الشباك ‌من مسافة قريبة.

وواصل الفريق الزائر سيطرته على إيقاع المباراة، وحسم مبابي الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما نفذ ركلة جزاء بنجاح عقب سقوطه ⁠داخل المنطقة.