وصرّح مدير الكرة بالأهلي عبر قناة "أون سبورت" المصرية قائلا: "نعم، حمزة عبد الكريم أكمل انتقاله إلى برشلونة، وأتمنى أن يحالفه التوفيق مع النادي الإسباني، وألا يعود مجددا بل يستكمل رحلة احترافه في أوروبا".

وأوضح: "تتبقى تفاصيل صغيرة تتعلق بصعوبة إجراءات استخراج التأشيرة، وبعدها كل الأمور ستنتهي".

وكانت تقارير صحفية عديدة في إسبانيا ومصر، أشارت إلى أن حمزة عبد الكريم (18 عاما) سينتقل إلى الفريق الرديف بنادي برشلونة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وأضافت أن الأهلي اتفق على إعارة اللاعب مع وجود بند الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، مع حوافز مالية قد ترفع مكاسب النادي المصري إلى 5 ملايين يورو بناء على أهداف اللاعب ومعدل مشاركاته مع الفريق الكتالوني.

كما اتفق الناديان أيضا، وفقا للتقارير الصحفية، على استفادة الأهلي من 15 بالمئة من عائد بيع اللاعب مستقبلا لأي ناد آخر.