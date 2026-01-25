وتقدم بورنموث بهدفين سجلهما إيفانيلسون وأليكس خيمينيز في الدقيقتين 26 و33، وردّ ليفربول بهدفي فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقتين 45+1 و80.

لكن أصحاب الأرض خطفوا نقاط المباراة بهدف قاتل سجله المغربي أمين عدلي في الدقيقة 95.

وكسرت هذه الخسارة سلسلة من أربعة تعادلات متتالية لليفربول، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع.

وتضاعف الخسارة أيضا الضغوط على الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول قبل مباراتين متتاليتين للفريق على ملعبه أمام كاراباخ في دوري أبطال أوروبا ثم نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، في الجولة القادمة من الدوري.

أما بورنموث، فحقق فوزه السابع في مشواره ببطولة الدوري هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبدأ اللقاء بإيقاع هادئ، ومحاولات نادرة على المرميين، بتسديدة من محمد صلاح نجم ليفربول، ورد عليها جيمس هيل بتسديدة خارج الإطار، بعدها تحول الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع وقائد ليفربول، إلى محور رئيسي في سير اللقاء.

وتعامل فان دايك برعونة مع كرة عالية في عمق دفاع ليفربول لتذهب إلى لاعب الوسط أليكس سكوت ليمهدها إلى إيفانيسلون ليسدد بكرة قوة في الشباك، ليتقدم أصحاب الأرض بعد مرور 26 دقيقة.

وتسبب هذا الهدف في إصابة جو غوميز مدافع ليفربول بعد اصطدامه بزميله أليسون بيكر حارس المرمى أثناء محاولته التصدي للكرة، ليلعب الفريق بعشرة لاعبين لحين استبدال غوميز بالياباني واتارو إندو.

ولعب ليفربول منقوصا لحوالي سبع دقائق حتى مرر جيمس هيل كرة بينية إلى خيمينيز ليسجل هدفا ثانيا لبورنموث في الدقيقة 33، أقرته تقنية حكم الفيديو المساعد بسبب تغطية فان دايك للتسلل.

ولم يتوقف دور المدافع الهولندي عند هذا الحد بل نجح في تقليص الفارق بهدف سجله بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها زميله المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أشرك سلوت مدرب ليفربول الثلاثي أندرو روبرتسون وهوغو إيكيتيكي وكورتيس جونز مكان ميلوش كيركيز وماك أليستر وجيريمي فريمبونغ في محاولة لإدراك التعادل.

وكاد بورنموث أن يضيف هدفا ثالثا في الدقيقة 72 بفرصتين خطيرتين للثنائي أليكس خيمينيز وإيفانيلسون قبل أن يسجل سوبوسلاي هدف التعادل بركلة حرة نفذها بتسديدة قوية في الشباك بالدقيقة 80.

وبعدها بثوان قليلة، أضاع ريان كريستي فرصة خطيرة لبورنموث عندما سدد كرة قوية بيسراه أبعدها أليسون بصعوبة إلى ركنية، وأتبعها إيفانيلسون بإهدار فرصة أكثر خطورة في الدقيقة 84، ورد عليه فلوريان فيرتز بتسديدة خطيرة أيضا بجوار القائم في الدقيقة 85.

وأنقذ ديوردي بيتروفيتش حارس بورنموث عرضية خطيرة أمام صلاح في الدقيقة 92، لكن ليفربول لم ينتبه لخطورة رميات التماس للاعب بورنموث جيمس هيل الذي لعب كرة طولية بيده ارتبك مدافعو ليفربول وأليسون في إبعاها لترتد من القائم، ويكملها المغربي أمين عدلي في الشباك، ليمنح أصحاب الأرض فوزا ثمينا بهدف في توقيت قاتل.