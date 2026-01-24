وأحرز مرموش الهدف الأول للسيتي بعد مرور 6 دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

وأضاف المهاجم الغاني الدولي، أنطوان سيمينو، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

وكسر مانشستر سيتي بهذا الفوز سلسلة من النتائج السلبية بعد 3 تعادلات متتالية وخسارة في الديربي بالجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد إضافة إلى السقوط المفاجئ أمام بودو غليمت النرويجي بنتيجة 1 - 3 في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

كما كسر مرموش صيامه التهديفي هذا الموسم، مسجلا أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن عانى كثيرا من قلة دقائق اللعب وفقدانه للحس التهديفي المعتاد.

ورفع سيتي رصيده إلى 46 نقطة، لينفرد بالمركز الثاني مؤقتا بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا، الذي سيخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام نيوكاسل يونايتد، الأحد.

وقلص فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الفارق إلى 4 نقاط مع أرسنال متصدر الترتيب الذي سيصطدم بضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، في قمة منافسات هذه الجولة.