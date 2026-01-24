ونشر نادي الهلال السعودي، على صفحته الرسمية، فيديو لاحتفال اللاعبين والطاقم التدريبي، بقائد السنغال، كاليدو كوليبالي.

وقاد كوليبالي منتخب بلاده لتحقيق أمم إفريقيا، بالرغم من عدم مشاركته في المباراة النهائية أمام المغرب، والتي شهدت أحداثا درامية.

ماذا حصل؟

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المغرب في حوالي الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وانسحب لاعبو السنغال من أرض الملعب، احتجاجاً على ما رأوه قرارا خاطئا، بناء على أوامر المدرب باب ثياو على ما يبدو، متجهين إلى غرف الملابس، كما وقعت اشتباكات بين المشجعين وقوات الأمن في المدرجات.

وعادت السنغال بعد 16 دقيقة، ثم أهدر براهيم دياز لاعب المغرب ركلة الجزاء بطريقة مؤسفة.

وسجل باب جاي هدف الفوز للسنغال في الشوط الأول الإضافي ليمنح بلاده اللقب القاري الثاني في تاريخها.

احتفال كوليبالي بحضور بونو

وقدم لاعبو الهلال كعكة كبيرة للنجم كوليبالي احتفالا بإنجازه، وبعدها بلحظات تقدم الحارس المخضرم ياسين بونو لتهنئة كوليابلي واحتضانه.

واعتبرت الجماهير لقطة بونو مثالا على الروح الرياضية العالية لدى اللاعب، كما عكست أخلاقه الرفيعة التي تميز بها في الملاعب.

ومن جهته أبدى كوليبالي تقديره لموقف بونو وقام بالحديث معه لبضع لحظات، قبل أن يقوم بتقطيع الكعكة وسط تصفيق الزملاء.