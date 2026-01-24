وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان، أن جهة تنظيمية مستقلة فرضت الغرامة بعد اعتراف تشيلسي بالتهمة.

ووجه الاتهام لتشيلسي في وقت سابق ‍من هذا الشهر بعد إلقاء الزجاجة التي قالت تقارير إعلامية إنها كانت تحتوى على ماء، أثناء احتفال فيلا ⁠بالفوز في 27 ديسمبر.

وكان الحكم ستيورات أتويل قد كتب في تقريره عن الواقعة "تم إبلاغي بادعاء مفاده ‌أن أحد أعضاء الجهاز الفني ‍لتشيلسي، والذي لم تُحدد هويته، ألقى زجاجة مشروبات بلاستيكية في اتجاه المنطقة الفنية ‌لأستون فيلا".

ويحل تشيلسي صاحب المركز السادس ضيفا على كريستال بالاس يوم الأحد، في نفس التوقيت الذي يلعب فيه فيلا ثالث الترتيب على ملعب نيوكاسل يونايتد.