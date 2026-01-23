وأحرز هدف الفوز للوحدة السوري عمر خربين في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

وهذا هو اللقب الثاني للوحدة في الكأس السوبر التي تقام بين البلدين الخليجيين منذ 2024 بعدما سبق له التتويج بكأس التحدي خلال النسخة الثانية في 2025 في أبوظبي أيضا على حساب الوكرة بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 1-1).

وجمعت الكأس السوبر الإماراتية-القطرية في نسختها الأولى بطلي الدوري والكأس في البلدين، قبل أن تتوسع لتشمل 4 مواجهات تقام على مدى 4 أيام (كأس التحدي ودرع التحدي والكأس السوبر ودرع السوبر).

من جهته، فشل الدحيل للمرة الثانية في التتويج بعدما كان خسر أمام شباب الأهلي 1-3 في درع السوبر في النسخة الأولى عام 2024.

وتعرض الدحيل لضربة قوية مبكرة بعد ارتكاب حارس مرماه صلاح زكريا لخطأ على خربين خارج منطقة الجزاء ليطرد ويحل مكانه الأرجنتيني باوتيستا بوركي بعد اخراج لاعب الوسط ادميلسون جونيور (10).

وافتتح الوحدة التسجيل بعدما تعرض البرتغالي غونسالو مورا (جوجا) للعرقلة من سلطان البريك ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها خربين بنجاح (29).

وظن الدحيل الذي كان الافضل في الشوط الثاني انه ادرك التعادل عبر الجزائري عادل بولبينة(90+3) لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه ار" لوجود خطأ على مدافع الوحدة قبل التسجيل.

وتساوت الكفة العددية بين الفريقين بعد طرد لاعب الوحدة عبدالله حمد (90+9).

وقال خربين "لم نلعب بالمستوى الذي قدمناه في المباريات السابقة، والسبب في أن الطرد المبكر عند الدحيل تسبب بنوع من التراجع عندنا، لكن المهم هو احرازنا اللقب".

وتابع "البطولة مهمة ولكن عندنا الأهم" في إشارة إلى احتلال الوحدة للمركز الثالث في الدوري بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، وتأهله إلى نهائي كأس الرابطة لمواجهة غريمه العين.

وكان نادي الشارقة الإماراتي قد توج بالكأس السوبر بفوزه على الغرافة بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الاصلي 1-1) في الدوحة الخميس، ويلعب السبت السد مع شباب الأهلي على درع السوبر، والأحد الجزيرة مع الأهلي على كأس التحدي.



