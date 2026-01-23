وتطرق إنفانتينو، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إلى المخاوف بشأن استضافة الولايات المتحدة لنهائيات كأس العالم صيف العام الجاري، وسط تصاعد التوترات الداخلية هناك.

وقال في حديثه، الذي نقلته وسائل إعلام عدة: "كان مونديال 2022 (في قطر) احتفالا بهيجا، وستكون النسخة القادمة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك مماثلة تماما. الناس يتوقون لمناسبات لكي تتلاقى وتتواصل وتقضي الوقت في الاحتفالات، وهذا ما نسعى لتوفيره لهم".

وأوضح إنفانتينو أن المباراة النهائية ستكون "أعظم احتفال بالإنسانية"، رغم مخاوف منظمات حقوق الإنسان بشأن عدد من السياسات التي تبنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتطرق إنفانتينو في خطابه إلى الانتقادات الموجهة لأسعار تذاكر مونديال 2026، التي برر ارتفاعها بزيادة الطلب عليها.

وأعلن الفيفا عن تلقيه أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر، خلال فترة التقديم الأخيرة التي انتهت في 13 يناير الجاري.

وبلغ سعر ثاني أرخص فئة من تذاكر المباراة النهائية 4185 دولارا، مع توفر نسبة ضئيلة فقط من التذاكر في الفئة الأرخص، مما أدى إلى انتقادات حادة.

وصرح السويسري إنفانتينو: "التذاكر ليست رخيصة. لقد تضررنا بشدة. بل تضررت أنا شخصيا بسبب أسعار التذاكر الباهظة. وكانت الانتقادات الرئيسية من ألمانيا وإنجلترا بالطبع".

وتابع: "الآن تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر طلبا للتذاكر. تليها ألمانيا ثم إنجلترا، لأن الجميع يرغب في الحضور والمشاركة".

ولم يصدر الفيفا تفاصيل حول كيفية توزيع الطلب على التذاكر بين المباريات الـ104 في المونديال، أو فئات الأسعار، لكن إنفانتينو صرح بثقة: "ستباع جميع تذاكر المباريات بالكامل".

وأشار إلى أنه بفضل منصة إعادة بيع التذاكر التابعة للاتحاد الدولي، من المرجح أن يتم بيع هذه التذاكر بأسعار أعلى، موضحا: "هذا أمر مذهل، لكنه يظهر بوضوح مدى تأثيره".

وأكد: "لإعطائكم رقما آخر، للمقارنة، فقد باع الفيفا حوالي 50 مليون تذكرة في تاريخ كأس العالم الممتد على مدى 100 عام، أما في هذه النسخة من المونديال فقد تلقينا خلال هذه الأسابيع الأربعة طلبا يعادل ألف عام من تاريخ بطولات كأس العالم دفعة واحدة".

وشدد إنفانتينو: "هذا أمر فريد من نوعه. إنه أمر مذهل، لكنني أعتقد أنه يكشف بوضوح ثقة الناس بالفيفا، وثقتهم بكندا والمكسيك والولايات المتحدة. إنهم يرغبون بالسفر. إنهم يريدون المجيء".

وقال بشأن الأنباء فيما يتعلق باحتمالية رفض منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة للجماهير من بعض الدول، إن ذلك "غير صحيح".

ومن المتوقع أن يواجه المشجعون من بعض الدول المشاركة صعوبة خاصة في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، لكن إنفانتينو قال: "سترحب الولايات المتحدة، وكذلك كندا والمكسيك، بالعالم الصيف المقبل، وهذا ما نتطلع إليه".