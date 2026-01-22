وفي منشور على حسابه في إنستغرام ، حاول ثياو توضيح ما جرى بعدما غادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء للغرب المضيف في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يعودوا لاستئناف المباراة.

وكتب ثياو: "خضنا بطولة استثنائية بتنظيم رائع، لكنها انتهت للأسف بمأساة. لم تكن نيتي أبدا مخالفة مبادئ اللعبة التي أحبها كثيرا. حاولت ببساطة حماية لاعبي فريقي من الظلم. ما قد يراه البعض مخالفة للقواعد ليس سوى رد فعل عاطفي على تحيز الموقف".

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء، ليمتد اللقاء إلى وقت إضافي سجلت خلاله السنغال هدف الفوز 1-0، محرزة اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ.

وأضاف المدرب السنغالي: "بعد مناقشات، قررنا استئناف المباراة والسعي للفوز بالكأس من أجلكم. أعتذر إن كنت قد أسأت لأحد، لكن عشاق كرة القدم يدركون أن العاطفة جزء لا يتجزأ من هذه الرياضة".

وأشاد ثياو، البالغ 44 عاما، بلاعبيه، مشيرا إلى أنهم حصلوا على مكافآت تجاوزت 130 ألف دولار لكل لاعب، إضافة إلى قطع أراض ساحلية تقديرا لجهودهم.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف قرارها بشأن عقوبات محتملة على السنغال في الأيام المقبلة.