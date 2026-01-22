وأوضح المجلس، في بيان رسمي صدر الخميس، أن القرار جاء بناء على ما رصدته الإدارة العامة للرصد، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، إضافة إلى ما انتهت إليه لجنة الشكاوى، وذلك عقب عقد جلسة استماع لميدو عرض خلالها ردوده بشأن التصريحات محل الجدل.

وأشار البيان إلى أن التصريحات أُطلقت خلال استضافة ميدو في بودكاست يقدمه الإعلامي أبو المعاطي زكي، وبث عبر منصات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها المجلس متضمنة إساءة وتشكيكا في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب المصري خلال ما يعرف بـ"الفترة الذهبية" تحت قيادة المدير الفني حسن شحاتة.

وأكد المجلس أن اللجان المختصة خلصت إلى ثبوت المخالفة واستحقاق العقوبة، مشددا على التزامه بضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، والحفاظ على المهنية، وعدم المساس بالرموز والإنجازات الرياضية.

وتعد الفترة من 2006 إلى 2010 من أبرز محطات تاريخ الكرة المصرية، إذ توج خلالها المنتخب بثلاثة ألقاب متتالية لكأس أمم أفريقيا، في إنجاز غير مسبوق قاريا.