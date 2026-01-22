وتدخل رئيسا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين، بالإضافة إلى مسؤولين سويسريين، لإنقاذ الملعب الواقع في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين، من خلال التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين، وذلك وفقا لمصدر مقرب من اليويفا.

وأفاد بيان من اليويفا لـ"سي إن إن"، أن تشيفرين كان على اتصال برئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم موشيه زواريس، للحفاظ على الملعب.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "نأمل أن يستمر الملعب في خدمة المجتمع المحلي كمساحة آمنة للأطفال والشباب".

وأفاد مصدر في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، أن قرار الهدم "توقف مؤقتا، لكن لا بد من إيجاد حل للنزاع القانوني"، وفق تعبيره.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بهدم ملعب كرة القدم، قائلا إنه "بني بشكل ‌غير قانوني في ​منطقة متاخمة للجدار الإسمنتي العازل"، الذي بنته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان: "على طول الجدار الأمني يسري أمر المصادرة وأمر حظر البناء، وبالتالي فإن البناء في المنطقة جرى بشكل غير قانوني".

وأثارت عمليات الهدم الإسرائيلية المتزايدة في الضفة انتقادات دولية واسعة، وتتزامن مع تصاعد مخاوف الفلسطينيين من مسعى منظم من جانب إسرائيل لضم الضفة رسميا.