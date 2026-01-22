فعلى ملعب فيلودروم، افتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل لليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز الأرجنتيني جيرونيمو رولي، حارس مرمى مارسيليا، الهدف الثاني للفريق الأحمر بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.



وأضاف البديل الهولندي كودي جاكبو الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني.



وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد صلاح في القائمة الأساسية لليفربول، وذلك بعد عودته لفريق المدرب الهولندي رني سلوت، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي اختتمت مؤخرا بالمغرب.

ويأتي هذا الفوز ليخفف نسبيا من حدة الانتقادات الموجهة لسلوت، لا سيما بعد تعادل الفريق في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.