وسعى مانشستر سيتي لتجاوز كبوة الخسارة في الديربي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة صفر مقابل 2، لكن قدم أداء كارثيا في النرويج وكان متأخرا بثلاثة أهداف قبل أن يقلص ريان شرقي الفارق بهدف وحيد في الدقيقة 60، لكن الفريق الإنجليزي تلقى ضربة قوية بطرد قائده رودري.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عقب المباراة إن كل شيء يسير بشكل خاطئ، في الوقت الذي قرر لاعبو الفريق رد ثمن التذاكر لـ374 مشجعا سافروا إلى القطب الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بيانا صادرا عن مجموعة قادة السيتي، برناردو سيلفا وروبن دياز ورودري وإرلينج هالاند يقولون فيه "جماهيرنا هي أغلى ما نملك".

وأضاف البيان "ندرك تماما التضحيات التي يقدمها مشجعونا عندما يسافرون من جميع أنحاء العالم لدعمنا في ملعبنا وخارجه، ولن ننسى ذلك، إنهم أفضل جمهور في العالم".

وتابع "ندرك أيضا مدى صعوبة السفر على المشجعين الذين ساندونا في البرد الشديد وسط أمسية صعبة للفريق في الملعب، لذا فإن سداد تكاليف تذاكر هؤلاء المشجعين الذين سافروا إلى بودو هو أقل ما يمكننا فعله".

وشدد قائدو مانشستر سيتي في بيانهم "جاهزون للقتال في مباراتنا القادمة بالدوري أمام وولفرهامبتون ثم مواجهة غالطة سراي التركي على ملعبنا في دوري أبطال أوروبا".

من جانبه، رحب كيفن باركر، ممثل رابطة المشجعين الرسمية، بهذه الخطوة.