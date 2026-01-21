وتحدث فاي خلال حفل أقيم في دكار مساء الثلاثاء، حيث خرج آلاف المشجعين المبتهجين إلى الشوارع للترحيب بـ"أسود التيرانجا" العائدين باللقب.

وخسر المغرب بهدف نظيف بعد شوطين إضافيين أمام السنغال في النهائي استضافته الرباط، لكن صاحب الأرض أُتيحت له فرصة ⁠الفوز باللقب بعدما حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.

وانسحب لاعبو السنغال من الملعب غاضبين، احتجاجا على قرار حكم الفيديو ‌المساعد بمنح المغرب ركلة جزاء بسبب جذب المهاجم إبراهيم دياز، الذي أهدر الركلة بعد أن اضطر للانتظار حوالي 14 دقيقة ليعود المنتخب السنغالي لاستئناف اللعب.

وفي وقت سابق، استقل لاعبو السنغال حافلة كتب عليها "أبطال إفريقيا" على طول كورنيش دكار باتجاه القصر الرئاسي.

ويبلغ إجمالي مكافآت الحكومة 75 مليون فرنك إفريقي (134892.09 دولار) لكل لاعب من لاعبي السنغال، البالغ عددهم 28، أي ما مجموعه 2.​1 مليار فرنك إفريقي أو ‍3.7 مليون دولار.

كما سيحصل اللاعبون على قطع أراض مساحتها 1500 متر مربع لكل منهم.

بالإضافة إلى ذلك، قال فاي إن أعضاء الاتحاد السنغالي لكرة القدم سيحصلون على 50 مليون فرنك إفريقي وقطعة أرض بمساحة ألف متر مربع، بينما سيحصل أعضاء البعثة السنغالية إلى المغرب على ⁠20 مليون فرنك إفريقي وقطعة أرض بمساحة 500 متر مربع.

وأضاف أن موظفي وزارة الرياضة سيحصلون على مكافآت تبلغ 305 ملايين فرنك إفريقي.

ديون متراكمة

وتأتي هذه التعهدات في وقت يعاني به السنغال ديونا، قال صندوق النقد الدولي إنها تصل إلى 132 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، ‌بعد أن كشفت القيادة الحالية عن ديون بمليارات لم تبلغ عنها الإدارة السابقة.

وجمد الصندوق برنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار، بسبب الجدل حول الديون، مما أجبر السنغال على الاعتماد بشكل كبير على مزادات الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.

كما أجرى رئيس بعثة ‌صندوق النقد الدولي الجديد زيارة تمهيدية للسنغال هذا الأسبوع.

وقال فاي خلال حديثه أمام القصر الرئاسي: "أيها الأسود الأعزاء، لقد شرفتم بلادكم. أظهرتم بالقدوة أنه عندما يمضي السنغاليون قدما معا بانضباط وثقة، يمكنهم تحقيق المستحيل".

وكان منتخب السنغال فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى عام 2021، بتغلبه على مصر في النهائي بركلات الترجيح.

وفي ذلك الوقت، منح اللاعبون مكافآت بقيمة 50 مليون فرنك إفريقي وقطع أراض مساحتها 200 متر مربع لكل منهم.

وفي ديسمبر الماضي، قال باتريس موتسيبي رئيس ⁠الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) إن الفائزين بالنسخة الخامسة والثلاثين من البطولة في المغرب سيحصلون على نحو 10 ملايين دولار كجائزة مالية.