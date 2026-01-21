وضمت التشكيلة لاعبين من 3 منتخبات فقط، هي السنغال (4 لاعبين) والمغرب (4 لاعبين) ونيجيريا (3 لاعبين)، علما أن هذه المنتخبات هي التي تأهلت، إلى جانب مصر، للدور نصف النهائي.

وجاءت التشكيلة التي أعلنها الكاف كالتالي:

حارس مرمى: ياسين بونو (المغرب).

مدافعان: أشرف حكيمي ونصير مزراوي (المغرب)، موسى نياكاتيه (السنغال)، كالفين باسي (نيجيريا).

لاعبو وسط: إدريسا غايي وبابي غايي (السنغال)، أديمولا لوكمان (نيجيريا).

مهاجمون: إبراهيم دياز (المغرب)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، ساديو ماني (السنغال).

وكان منتخب السنغال حسم اللقب الثاني في تاريخه، بعد تغلبه على المغرب صاحب الضيافة بهدف نظيف، في نهائي مثير شهد أحداثا جدلية.