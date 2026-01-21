وكشفت الصور عن إهمال في الملعب الذي باتت أرضيته خالية تماما من العشب، وتلفت بعض مقاعده وظهرت بينها النبتات.

وحسب "فرانس برس"، يجري العمل على إعادة تأهيل أرضية الملعب، الواقع في المدينة التوأم للخرطوم.

واكتسب ملعب المريخ شهرة كبيرة، بعد استضافته مباراة تاريخية حاسمة بين منتخبي مصر والجزائر عام 2009، في تصفيات كأس العالم 2010.

وشهد اللقاء فوز الجزائر بهدف نظيف سجله عنتر يحيى، قاد منتخب "محاربي الصحراء" إلى المونديال الذي استضافته جنوب إفريقيا.

يشار إلى أن الفريق الأول للمريخ يشارك، رفقة الهلال، في الدوري الرواندي، بسبب ظروف الحرب في السودان.