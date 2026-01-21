وشهد النهائي "المجنون" أحداثا مثيرة للجدل، إذ انسحب لاعبو السنغال احتجاجا على ركلة جزاء احتسبت للمغرب صاحب الأرض في اللحظات الأخيرة من اللقاء، قبل أن يقنعهم ماني بالعودة إلى أرض الملعب.

واندلع الجدل عندما احتسبت ركلة الجزاء، لا سيما أنها أتت بعد لحظات من إلغاء هدف بدا صحيحا للسنغال كان كفيلا بضمان فوزها، وردا على ذلك قاد مدرب الضيوف فريقه خارج الملعب.

وتوقفت المباراة لنحو ربع ساعة مع تصاعد حدة التوتر، لكن ماني، الذي بقي في الملعب ثم توجه لفترة وجيزة إلى غرفة الملابس، أقنع زملاءه في النهاية بالعودة واستكمال المباراة، في تصرف لاقى إشادة كبيرة.

وبعد استئنافها، تصدى حارس السنغال إدوارد ميندي لركلة الجزاء التي سددها مهاجم ريال مدريد إبراهيم دياز على طريقة "بانينكا"، وواصل الضيوف مسيرتهم ليحسموا اللقب بفضل هدف بابي غاي في الوقت الإضافي.

وبعد اللقاء، أكد ماني على أهمية إكمال المباراة، قائلا: "كان من المؤسف والمحزن أن يحدث هذا السيناريو. تخيلوا للحظة أن ندخل غرف الملابس وتتوقف المباراة عند هذا الحد. أعتقد أن ذلك سيعطي انطباعا سلبيا عن كرة القدم لدينا. لا تستحق إفريقيا ذلك اليوم".

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "تطورت كرة القدم الإفريقية بشكل مذهل، والدليل على ذلك متابعتها في أنحاء العالم. لذلك من جانبي فعلت ما كان عليّ فعله".

وتابع مهاجم النصر السعودي: "أعتقد أنه من الجنون عدم لعب هذه المباراة. لمجرد أن الحكم احتسب ركلة جزاء نخرج من الملعب؟ أعتقد أن هذا سيكون أسوأ شيء، خاصة في كرة القدم الإفريقية".

وأوضح ماني: "أُفضل الخسارة على أن يحدث هذا لكرة القدم لدينا".