ففي مدريد، قاد النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور فريقهما إلى استعادة زخم مفقود، واستعادة نغمة الفوز في المسابقة القارية المرموقة، بعد سقوطه في مباراته السابقة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1-2، ليهدي أربيلوا فوزه القاري الأول، والثاني عموما بعد الفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني 2-0.

واستهل أربيلوا، الذي خلف شابي ألونسو في قيادة الـ"ميرينغي"، مشواره على رأس النادي الملكي بخسارة صاعقة أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية 2-3، ليودع مسابقة كأس إسبانيا من الدور ثمن النهائي.

وأفضت تلك الخسارة، التي جاءت بعد السقوط أمام الغريم التقليدي برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية 2-3، والتي أغلقت صفحة ألونسو، إلى صب مشجعي الريال غضبهم على لاعبيهم في الشوط الأول تحديدا من مواجهة ليفانتي، لا سيما النجمين الإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، فيما نجا مبابي من صيحات المشجعين الذين هتف بعضهم مطالبا برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

لكن الريال قد يجد نفسه أمام فرصة استثنائية لفتح صفحة جديدة بعد أن استفاد من سقوط برشلونة أمام ريال سوسييداد 1-2، ليقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة في الدوري المحلي، في حين أن فوزه الثلاثاء عزز رصيده في الـ"تشامبيونزليغ" إلى 15 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.

وفي ميلانو، عاد أرسنال بانتصار سابع بالعلامة الكاملة في عقر دار الـ"نيراتسوري" 3-1.

وتألق البرازيلي غابريال جيزوس مسجلا ثنائية النادي اللندني (10 و31)، قبل أن يأتي الثالث عبر السويدي فيكتور غيوكيريس، في حين سجل الكرواتي بيتار سوسيتش هدف إنتر الوحيد (18).

وبتعرضه للخسارة الثالثة مقابل أربعة انتصارات، تجمد رصيد إنتر عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وواصل باريس سان جرمان الفرنسي، حامل اللقب، ترنحه بسقوطه أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-2.

وتراجع سان جرمان إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة، مقابل 13 نقطة لسبورتينغ الذي قفز إلى المركز السادس.

وتقدم توتنهام إلى المركز الرابع بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني، المنقوص عدديا، 2-0.