وسجل المهاجم الدنماركي كاسبر هوغ هدفين سريعين في منتصف الشوط الأول، وأضاف ينس بيتر هاوجي هدفا ⁠ثالثا رائعا في الدقيقة 58 ليضعا النادي المنتمي للدائرة القطبية الشمالية على طريق تحقيق فوز مذهل.

وقلص سيتي الفارق بهدف ‌سجله ريان شرقي بعد مرور ساعة من اللعب، لكن القائد رودري طرد بعدها بدقيقتين لحصوله على إنذارين متتاليين مما أدى إلى إحباط محاولتهم للعودة.

وقبل بقية مباريات هذه الجولة، يحتل سيتي المركز الرابع في جدول الترتيب المكون من 36 فريقا برصيد 13 نقطة، بينما يحتل بودو المركز 26.

ويستضيف سيتي بقيادة الإسباني بيب غوارديولا ⁠فريق غلطة سراي في مباراته الأخيرة بمرحلة الدوري بينما يسافر بودو لمواجهة أتليتيكو مدريد.