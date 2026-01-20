وبينما كان صلاح متوجها لركوب سيارة في المطار، وجه عدد من المشجعين بعض الإساءات اللفظية، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحدهم: "راحت عليك يا صلاح"، بينما قال آخر: "اترك كرة القدم وافتح محلا في المنطقة الغربية".

انتقادات كبيرة لهذه التصرفات

من جهته، انتقد المحلل الرياضي خالد بيومي، هذا الهجوم وقال في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس": "إن ما حدث مع الأسطورة المصرية محمد صلاح من أحد المشجعين المصريين يثير الدهشة والاستغراب، فليس هذا هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع أحد أفضل لاعبي العالم في العقد الأخير".

وتابع: "نأمل ألا يؤثر هذا الحدث سلبا على مسيرته الحافلة والمستمرة وتاريخه الأسطور".

وفي ذات السياق، انتقد الكاتب الصحفي محمود بدر هذه التصرفات.

وكتب بدر في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحقيقة أنا أتمنى أن تقبض وزارة الداخلية على هؤلاء لأن فكرة أن مواطن مصري يمشي في الشارع ويتعرض لمضايقة أو إهانة لأي سبب، فكرة غير مقبولة".

وكتبت إحدى الصفحات المصرية: "ما حدث مع فخر العرب محمد صلاح في مطار القاهرة ليس "نقدا جماهيريا"، بل هو "تريند رخيص" يقوده أصحاب الصفحات الصفراء الباحثين عن المشاهدات على حساب كرامة رموزنا".

​​وأضاف المنشور: "هؤلاء الذين تطاولوا على صلاح لا يمثلون الشعب المصري. هم مجموعة تبحث عن "الفيديو جاب كام مليون"، حتى لو كان الثمن إهانة أعظم رياضي في تاريخ مصر الحديث. غياب الرقابة هو ما جعل هؤلاء يعبثون برموزنا".