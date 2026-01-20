وكان منتخب السنغال قد تُوّج بالنسخة الـ35 من البطولة بعد فوزه على منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت الأحد الماضي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

وعلى الصعيد الفردي، تُوّج ساديو ماني (33 عاما) بجائزة أفضل لاعب في البطولة، تقديرا لمستواه اللافت طوال المنافسات، كما أعلن أن هذه النسخة ستكون الأخيرة له في مشواره القاري مع المنتخب الوطني.

ووفقا لموقع "ياهو سبورتس"، قال ماني إن كريستيانو رونالدو اتصل به لتهنئته باللقب الإفريقي.

وأوضح: "اتصل بي كريستيانو رونالدو ليهنئني على الفوز بكأس الأمم الإفريقية. وقال لي إنه شاهد المباراة النهائية كاملة".

وبفضل هذا التتويج، سيحصل المنتخب السنغالي على مكافأة قياسية قدرها 10 ملايين دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وهي الأعلى في تاريخ البطولة.

كما أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عن منح مكافآت مالية إضافية للاعبي المنتخب، تقديرا لإنجازهم التاريخي وتحقيقهم اللقب القاري الثاني في تاريخ السنغال.