ومن المقرر أن يخضع صلاح لفحوصات طبية قبل رحلة الفريق لملاقاة مضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وستمثل هذه الفحوصات "الاختبار الفاصل" الذي سيقرر جاهزية صلاح للمشاركة في المباراة المهمة أمام مارسيليا.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن صلاح عاد إلى ميرسيسايد بعد شهر من مغادرته النادي وسط شكوك حول مستقبله مع ليفربول، إثر خلافه مع الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأحمر.

وبعد استبعاده من التشكيلة الأساسية لليفربول في ثلاث مباريات متتالية، أدلى صلاح بتصريحات نارية عقب تعادل الفريق مع ليدز يونايتد، اتهم فيها النادي بالتخلي عنه بعد تراجع النتائج.

كما ألمح صلاح إلى عدم وجود أي علاقة تربطه بسلوت، مثيرا الشكوك بشأن ما إذا كان سيبقى في النادي، وهي تصريحات أدت لاستبعاده من قائمة الفريق التي سافرت لمدينة ميلانو، لملاقاة إنتر ميلان الإيطالي في دوري الأبطال.

وعقب غيابه عن لقاء إنتر، عاد صلاح لتشكيلة ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي، حيث شارك كبديل في وقت مبكر من الشوط الأول للقاء بدلا من زميله جو غوميز، لكنه غادر إلى المغرب، فيما بقي مستقبله غامضا داخل قلعة (أنفيلد).

من المقرر أن يتدرب ليفربول في وقت لاحق من ظهر الثلاثاء قبل التوجه إلى فرنسا، وربما ينضم صلاح، الذي لعب السبت الماضي في لقاء مصر ونيجيريا من أجل تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا، إلى زملائه في الفريق.

ويسعى ليفربول للتواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري بدوري الأبطال، من أجل الصعود مباشرة للأدوار الإقصائية في البطولة.