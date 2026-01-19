وبهذه المناسبة، تقدم للسلام على الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب وليد الركراكي، وأعضاء المنتخب قبل أخذ صورة تذكارية.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء: "يعكس هذا الاستقبال العناية الفائقة التي ما فتئ الملك يخص بها الشباب ودعم تفتحه من خلال الرياضة، وكذا العناية الخاصة التي يوليها الملك لهذا القطاع بصفة عامة ولكرة القدم على وجه الخصوص".

وكان الملك محمد السادس قد بعث ببرقية تهنئة إلى أعضاء الفريق المغربي، مباشرة بعد انتهاء المبارة النهائية التي جمعته بالمنتخب السينغالي، والتي أكد فيها أنه من خلال هذا المسار المتميز خلال كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 ، أثبت أسود الأطلس أن "المثابرة والجدية والروح الجماعية هي السبيل لتحقيق الإنجازات، وقدمتم للعالم نموذجا لما يمكن للشباب المغربي والإفريقي أن يحققه عندما يتسلح بالثقة في مواهبه وقدراته".

وجاء في برقية الملك أيضا: "كما أقمتم الدليل، بما أظهرتموه من رباطة جأش وأداء بطولي مشرف، على أهمية رؤيتنا الاستراتيجية في الاستثمار في العنصر البشري، وفي عصرنة البنيات التحتية للمملكة التي أبانت عن متانتها وجاهزيتها العالمية في أفق احتضان منافسات كأس العالم 2030".