وأوضحت الجامعة، في بيان رسمي، أنها ستتقدم بالملف إلى الهيئات الكروية المختصة، عقب انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، واصفة القرار بالضربة الصحيحة التي أُعلن عنها بإجماع المختصين، ومؤكدة أن هذه التطورات كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء وردود فعل اللاعبين.

خلفية الجدل

وأثار نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب موجة واسعة من الجدل، على خلفية الأحداث التي رافقت المواجهة التي جمعت "أسود الأطلس" بالمنتخب السنغالي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.

وتُوّج المنتخب السنغالي بلقب البطولة بعد فوزه 1-0 في الوقت الإضافي، بهدف أحرزه بابي غاي، في مباراة وُصفت بأنها متوترة وشهدت العديد من القرارات والأحداث المثيرة للجدل.

وشهد اللقاء لحظة احتجاج غير مسبوقة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء متأخرة لصالح المنتخب المغربي، ما دفع مدرب السنغال بابي ثياو إلى سحب لاعبيه إلى غرف الملابس اعتراضا على القرار.

وبعد تأخير طويل، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب لاستكمال المباراة، قبل أن يُهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء في الدقيقة الـ24 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

شكر للجماهير المغربية

ومن جهة أخرى، تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر إلى الجماهير المغربية التي ساندت المنتخب الوطني طوال البطولة، سواء بحضورها المكثف في المدرجات أو بتشجيعها المتواصل، مشيدة بسلوكها المثالي ودورها في إنجاح الحدث القاري.

كما أكدت الجامعة التزامها بمواصلة العمل وفق القوانين المنظمة للمنافسات الدولية، بما يخدم تطوير كرة القدم المغربية ويحفظ مبادئ النزاهة والروح الرياضية.