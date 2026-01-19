وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة عقب احتساب الحكم لركلة جزاء لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، وانسحب "أسود التيرانغا" من أرضية الملعب احتجاجا على ما رأوه قرارا خاطئا، بناء على أوامر المدرب باب ثياو، لكنهم عادوا بعد ذلك، وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، وسجل السنغاليون هدف النصر في الأشواط الإضافية.

ذكرت "إذاعة مونت كارلو سبورت" الفرنسية، الإثنين، أنه كان ينبغي إقصاء المنتخب السنغالي واعتباره خاسرا بسبب مغادرته أرضية الملعب أثناء المباراة، وفقا لقواعد اللعب.

وتشير المادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا لكرة القدم إلى أن المباراة لم يكن ينبغي لها أن تستكمل بعد الانسحاب الطوعي لعدة لاعبين سنغاليين واتجاههم إلى غرفة الملابس.

وجاء في اللوائح: "إذا انسحب فريق لأي سبب كان من المسابقة، أو لم يحضر المباراة، أو رفض اللعب، أو غادر أرضية الملعب قبل نهاية الوقت القانوني للمباراة دون إذن من الحكم، فسيعتبر خاسرا وسيُقصى نهائيا من المسابقة الجارية".

وتوضح المادة 84 من العقوبات أن الفريق سيقصى وسيعتبر خاسرا بنتيجة 3 أهداف لصفر، أو بنتيجة المباراة إذا كان الفريق المنافس متقدما بنتيجة أكبر.

كما تنص المادة 148 من اللائحة التأديبية للكاف على فرض غرامة لا تقل عن 20 ألف دولار أميركي على فريق رفض خوض مباراة أو مواصلة مباراة كان قد بدأها.

ومن جهة أخرى، تنص قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المكلف بوضع قوانين اللعبة، على فرض عقوبات ضد اللاعبين الذين يغادرون أرضية الملعب.

وعقب المباراة، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو ما قام به المنتخب السنغالي على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

ووصف إنفانتينو ما صدر عن بعض المشجعين وبعض اللاعبين والجهاز الفني السنغالي بـ"غير المقبول"، مؤكدا أن الجهات الانضباطية يجب أن تتخذ الإجراءات المناسبة.

من جهته، أدان "الكاف" السلوك "غير المقبول" لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدا أنه يدرس جميع اللقطات وسيحيل الملف إلى الهيئات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.