وتُوّج المنتخب السنغالي باللقب بعد فوزه 1-0 في الوقت الإضافي، بهدف أحرزه بابي غاي، في مباراة وُصفت من قبل جماهير ومتابعين بأنها كانت متوترة وشهدت العديد من القرارات والأحداث المثيرة.

وشهد اللقاء لحظة احتجاج غير مسبوقة، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء متأخرة لصالح المغرب، ما دفع مدرب السنغال بابي ثياو إلى سحب لاعبيه إلى غرف الملابس اعتراضا على القرار.

وبعد تأخير طويل، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب، قبل أن يُهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء بطريقة "بانينكا" في الدقيقة الـ24 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واقعة المنشفة

ورغم حصول المغرب على جائزة اللعب النظيف، انتقد مشجعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بمحاولات للتأثير على حارسي مرمى السنغال، إدوارد ميندي والحارس البديل ييفان ديوف، في ظل الأجواء الممطرة التي شهدتها المباراة.

وانتشرت مقاطع فيديو تُظهر منع أحد جامعي الكرات داخل الملعب للحارس ديوف من تسليم منشفة لزميله ميندي، الذي كان يستخدم المناشف لتجفيف قفازيه والحفاظ على التحكم بالكرة.

وأظهرت لقطات مصورة جديدة اللحظات التي سبقت ركلة الجزاء المثيرة للجدل، كاشفة عن مشاهد غير اعتيادية على خط التماس، حيث دخل الحارس البديل للمنتخب السنغالي، ييفان ديوف، في احتكاكات متكررة مع عدد من جامعي الكرات.

وظهر ديوف وهو يتمركز قرب مرمى الحارس إدوارد ميندي حاملا منشفة، في محاولة لمساعدته على تجفيف قفازيه والكرة في ظل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المباراة. إلا أن جامعي الكرات حاولوا مرارا انتزاع المنشفة منه، ما اضطره للوقوف بثبات والدفاع عنها.

وبحسب المقاطع المتداولة، فإن محاولات سحب المنشفة تكررت بشكل لافت، قبل أن تُظهر إحدى اللقطات ديوف وهو يُسحب على أرض الملعب أثناء تمسكه بها، في مشهد وُصف من قبل متابعين بـ"الغريب" و"غير المألوف" في مباراة نهائية قارية.

ونوه بعض المتابعين إلى أن الإصرار المغربي للتخلص من المنشفة، يأتي بسبب مخاوف من استخدام السنغال "تعويذة سحر" في المنشفة، توضع قرب المرمى، وتمنع منتخب المغرب من التسجيل.

وفي مشهد آخر، ظهر النجم المغربي أشرف حكيمي وهو يرمي إحدى المناشف الخاصة بالمنتخب السنغالي خلف اللوحات الإعلانية، قبل أن يقفز اللاعب السنغالي الحاج مالك ديوف لاستعادتها.

وتشير جماهير إلى أن الأسلوب ذاته استُخدم خلال مباراة نصف النهائي أمام نيجيريا، التي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها المغرب بركلات الترجيح، حيث أظهرت مقاطع مصورة إزالة منشفة من جوار مرمى الحارس النيجيري ستانلي نوابالي.

من جانبه، تعامل الحارس ييفان ديوف مع الجدل بروح مرحة بعد التتويج، إذ نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيها مع ميدالية البطولة ومنشفة، وعلّق ضاحكا: "ها هي… الميدالية والمنشفة".