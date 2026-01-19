ومنذ تولي باتريس موتسيبي رئاسة الاتحاد كان النمو المالي للبطولة واضحا، ورسخت النسخة التي أقيمت في المغرب مكانة كأس أمم إفريقيا، ليس فقط كحدث رياضية مؤثر بل أيضا كمسابقة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الوضع المالي لاتحادات القارة.

ولحساب الأموال التي حصدها منتخب السنغال بتتويجه بطلا، علينا النظر إلى مكافآت كل دور على حدة، ثم التعرف على الإجمالي بشكل تراكمي.

وهكذا يتم توزيع الجوائز المالية في البطولة:

الـ24 منتخبا التي شاركت في البطولة: 500 ألف دولار لكل منها.

أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث: 700 ألف دولار لكل منها.

المنتخبات التي خرجت من دور الـ16: 800 ألف دولار لكل منها.

المنتخبات التي خرجت من ربع النهائي: 1.3 مليون دولار لكل منها.

المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي: 2.5 مليون دولار لكل منها.

المركز الثاني (المغرب): 4 ملايين دولار.

المركز الأول (السنغال): 7 ملايين دولار.

ويحصل بطل كأس أمم إفريقيا على 7 ملايين دولار نظير فوزه بالنهائي فقط، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة.

وبإضافة جميع المكافآت التي تم الحصول عليها من مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية، يحصل البطل على ما يصل إجمالا إلى 11.6 مليون دولار جوائز مالية، وهو أكبر مبلغ مالي في تاريخ كأس أمم إفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، وعد الرئيس السنغالي باسيرو ديومباي فاي بمكافآت مالية للمنتخب الوطني، وأعلن الإثنين عطلة رسمية للسماح للجميع بالاحتفال.