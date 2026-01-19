وجاء الانسحاب السنغالي عقب احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وبعد ثوان من إلغاء هدف للسنغال بدا صحيحا.

وخلال دقائق الانسحاب التي اقتربت من ربع ساعة، ظهر لوروا، الملقب بـ"الساحر الأبيض"، يتحدث إلى ماني، قبل أن يقنع الأخير زملاءه بالعودة إلى الملعب.

وبالفعل عاد اللاعبون وتم استئناف اللقاء، وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء المغرب ليلجأ المنتخبان إلى وقت إضافي، حسمه الضيوف بهدف بابي غايي.

وقال لوروا (77 عاما) في تصريحات صحفية عقب انتهاء اللقاء بتتويج السنغال: "عندما كان ماني وحيدا في الملعب جاء إليّ وسألني: ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني؟"

وأضاف المدرب الذي قاد السنغال بين عامي 1989 و1992: "أجبته: كنت سأواصل اللعب، لأن النتيجة لم تحسم بعد. ثم أعاد ساديو زملاءه إلى أرض الملعب".

ويعد لوروا أحد أبرز المدربين في تاريخ قارة إفريقيا، وسبق له قيادة منتخب الكاميرون للتتويج بلقب أمم إفريقيا عام 1988.