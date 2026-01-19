وبحسب ما عاينته وسائل إعلام حاضرة، فإن انسحاب الصحفيين المغاربة جاء تعبيرا عن رفضهم لما اعتبروه تصرفات غير رياضية صدرت عن مدرب السنغال على هامش اللقاء، قبل أن يتدخل عدد من الصحفيين السنغاليين، وهو ما أدى إلى توتر الأجواء داخل قاعة المؤتمر لعدة دقائق، في مشهد عكس حالة الاحتقان التي طبعت المباراة نفسها، سواء داخل الملعب أو على مستوى منصة الصحافة.

وفي ظل هذا الوضع المشحون، تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي بشكل رسمي، دون أن يدلي مدرب المنتخب السنغالي بأي تصريح لوسائل الإعلام.

وكانت المباراة قد شهدت، بدورها، أحداثا مؤسفة، بعدما توقفت لعدة دقائق إثر دخول مجموعة من المشجعين السنغاليين إلى أرضية الملعب، مباشرة بعد إعلان الحكم ندالا عن ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي.

وتسبب اقتحام أرضية الميدان في إصابة عدد من أفراد أمن الملاعب، ما استدعى تدخلا مكثفا لقوات الأمن من أجل إعادة النظام والسيطرة على الوضع، فيما جرى نقل مجموعة من عناصر الأمن إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.