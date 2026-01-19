وقاد ماني منتخب السنغال للتتويج بلقبه الثاني في البطولة القارية، عقب فوزه 1 - صفر على منتخب المغرب، مساء الأحد، في المباراة النهائية.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها ماني، لاعب فريق النصر السعودي، على الجائزة المرموقة، بعدما سبق أن نالها في نسخة عام 2021 بالكاميرون، التي توّج بها منتخب "أسود التيرانغا".

وفي المقابل، نال المغربي إبراهيم دياز جائزة أفضل هداف في المسابقة، بعدما تربع على قمة قائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

كما فاز المغربي ياسين بونو، بجائزة "القفاز الذهبي" كأفضل حارس في المسابقة، بعدما لعب دورا هاما في صعود منتخب بلاده لنهائي أمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1976 و2004.

وحصد منتخب المغرب أيضا جائزة اللعب النظيف.