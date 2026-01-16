وعيّن "كاف" الحكم المغربي جلال جيد لإدارة اللقاء، بمساعدة مواطنيه زكرياء برينسي ومصطفى أكركاض، فيما سيتولى الجزائري لحلو بنبراهيم إدارة تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، بمساندة التونسي هيثم قيراط والمغربي حمزة الفارق.

وتقام المباراة السبت، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

ويأمل المنتخبان في إنهاء مشاركتهما في البطولة بتحقيق المركز الثالث، بعد خروجهما من الدور نصف النهائي.

وقال مدرب المنتخب المصري حسام حسن: "راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم إفريقيا ، وحزين بسبب عدم الوصول للنهائي، لكنني في الوقت نفسه ⁠سعيد برد فعل الجماهير على مجهودات منتخب مصر في المسابقة رغم أننا كنا نتطلع للتتويج باللقب".

من جهته، أكد مدرب المنتخب النيجيري لكرة القدم، إريك شيل، أن مباراة تحديد المركز الثالث تمثل هدفا مهما لمنتخب بلاده، مشددا على أنه لا يمكن تقديم بطولة قوية ثم الخروج دون تحقيق مركز متقدم.