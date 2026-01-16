وأوضح تقرير "الكاف" أن "كان 2025" سجل ارتفاعا فاق 90 في المئة في مداخيل المنافسة مقارنة بالنسخ السابقة.

وأكد أن هذا الارتفاع القياسي في المداخيل يرتبط بعوامل عدة، في مقدمتها "الإطار التنظيمي الذي وفره المغرب، وما صاحبه من استقرار لوجستيكي وبنيات تحتية مهيأة، إلى جانب توسيع قاعدة الشركاء التجاريين وارتفاع القيمة السوقية لحقوق البث، فضلا عن نجاح الكونفدرالية في الولوج إلى أسواق جديدة خارج الدائرة التقليدية للكرة الإفريقية".

وسجلت نسخة المغرب توسعا غير مسبوق في قاعدة الشركاء، بعدما بلغ عدد المتدخلين التجاريين 23 شريكا، وهو أعلى رقم في تاريخ كأس أمم إفريقيا.

وأكد المصدر ذاته أن كأس أمم إفريقيا بالمغرب شهدت اتساعا ملحوظا في إشعاعها الدولي، سواء من حيث تنوع الشراكات أو انتشار التغطية الإعلامية، مع انضمام فاعلين مؤسساتيين واقتصاديين من خارج القارة، في مؤشر على التحول التدريجي للمسابقة إلى منتج رياضي ذي بعد عالمي قادر على التنافس في سوق الحقوق الرياضية.

وخلص تقرير "الكاف" إلى أن نسخة كان 2025 شكلت محطة مفصلية على المستويين التجاري والتنظيمي، مؤكدا أن النجاح المحقق يعزز مكانة المغرب كوجهة قادرة على احتضان أكبر التظاهرات القارية وفق معايير احترافية، ويمنح في الآن ذاته دفعة جديدة لصورة كرة القدم الإفريقية في المشهد الدولي.