وقال شيل، في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة مصر على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، إن منتخب نيجيريا قدم أداءً مميزا طوال البطولة، ويتطلع لإنهائها بالفوز والعودة إلى بلاده بالمركز الثالث.

وأضاف المدرب المالي أنه كان طموحا للوصول إلى المباراة النهائية، معترفا بأن فريقه افتقد في نصف النهائي لبعض الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية، إلى جانب مواجهة منافس قوي وفي ظروف لم تكن في صالحه.

وأشار شيل إلى صعوبة الإعداد الذهني لمباراة الترضية بعد الخسارة في نصف النهائي، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية اللقاء، تقديرا للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون منذ انطلاق البطولة.

وأثنى مدرب نيجيريا على منتخب مصر، مؤكدا أنه يملك إمكانات فردية كبيرة وروحا جماعية عالية، إضافة إلى قدرته على التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، معتبراً أن مواجهة منتخب بهذا الحجم تتطلب اختيارات دقيقة من أجل تحقيق الفوز.

كما تطرق شيل إلى الإرهاق البدني الذي يعانيه اللاعبون نتيجة ضغط المباريات، موضحا أن اللعب كل يومين بالكثافة نفسها أمر صعب، وأن بعض خياراته في نصف النهائي لم تكن موفقة، واصفا ذلك بأنه جزء من طبيعة كرة القدم.

وعن مستقبله مع المنتخب، أوضح شيل أنه يركز حاليا على مباراة مصر، على أن يفكر لاحقا في مستقبله، مشيرا إلى فخره بما قدمه اللاعبون خلال البطولة، سواء من حيث الأداء أو الأرقام والإحصائيات.

من جانبه، أكد قائد المنتخب النيجيري ويلفريد نديدي، العائد من الإيقاف، أن مواجهة مصر تمثل الفرصة الأخيرة لإنهاء البطولة بصورة إيجابية، مشددا على عزم اللاعبين تحقيق الفوز وانتزاع المركز الثالث.