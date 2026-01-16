وخلال المؤتمر الصحفي ليلة الجمعة، واجه أحد الصحفيين، حسام حسن وطالبه "بالاعتراف بالإخفاق" عوضا عن البحث عن أسباب أخرى للهزيمة في نصف النهائي أمام السنغال.

وقال الصحفي موجها حديثه إلى حسام حسن: "يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري، وتقول إنك كنت ضعيفا فنيا، وفشلت بالوصول إلى النهائي".

ورد حسام حسن بغضب: "أسئلتك ليست لبقة وليس فيها احترام.. لن أرد عليك.. أنت لا تملك لباقة الإعلام".

وجوابا على أسئلة أخرى، ذكر حسن: "راض عن أداء اللاعبين في بطولة أمم إفريقيا ، وحزين بسبب عدم الوصول للنهائي، لكنني في الوقت نفسه ⁠سعيد برد فعل الجماهير على مجهودات منتخب مصر في المسابقة رغم أننا كنا نتطلع للتتويج باللقب".

وأضاف: "عانينا من الإجهاد والإصابات في مباراة السنغال بسبب غياب الظهير الأيسر محمد حمدي وإصابة بديله أحمد فتوح و تغييره بين شوطي لقاء قبل النهائي" .

وأكد: "نحن معتادون اللعب دائما تحت أي ضغوط ونركز دائما للفوز ولدي ثقة في جميع اللاعبين، كما أحترم جماهير كل المنتخبات المشاركة في البطولة".

وكان حسام حسن قد أثار الجدل بعد هزيمته من السنغال، مشيرا إلى أن منتخب بلاده تعرض للظلم، بسبب قلة أيام الراحة، وشدد على أن هناك من لم يرغب بوصول "الفراعنة" للنهائي.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره النيجيري، في مباراة المركز الثالث، في الدار البيضاء، مساء السبت.