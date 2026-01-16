وأكد إبراهيم حسن أن المنتخب لم يُقم في فندق، وإنما في "بنسيون"، وإن لاعبي المنتخب لم يستطيعوا النوم بسبب انتشار "الناموس"، وذلك ضمن ترتيبات الإقامة قبل مواجهة السنغال في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأثارت هذه التصريحات الجدل، وجاء الرد من عدد من الناشطين المغاربة والمصريين المقيمين في طنجة، الذين نشروا فيديوهات للفندق الذي أقام فيه المنتخب المصري، وهو فندق 5 نجوم بميزات عالية.

وأظهرت الفيديوهات فخامة الفندق المطل على البحر في منطقة رئيسية في طنجة، مما رفع من وتيرة الانتقادات لإبراهيم حسن.

من جهته، أرسل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة شكر وتقدير إلى دولة المغرب وفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على حسن استضافة منتخب مصر في أمم أفريقيا الحالية، بالإضافة إلى الإشادة بتنظيم دولة المغرب للبطولة.

وجاء شكر اتحاد الكرة المصري لنظيره المغربي، بعد ساعات من هجوم إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على الجانب المغربي.

وجاء في نص بيان اتحاد الكرة المصري: "إن ما قدمته المغرب من مستوى رفيع في التنظيم والبنية التحتية والخدمات اللوجستية لا يمثل فقط إنجازا وطنيا مغربيا بل هو مصدر فخر واعتزاز للوطن العربي بأسره ونموذج يحتذى به في الارتقاء بكرة القدم الأفريقية إلى آفاق أكثر احترافية وتميزا".