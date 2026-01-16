وكان المهاجم المصري قد أبدى غضبه بعد التعادل 3-3 مع ليدز يونايتد، واتهم النادي بالتخلي عنه قائلا إنه أصبح "كبش فداء" لبداية الموسم السيئة، مضيفا أن علاقته ‌مع سلوت انهارت.

وسيخوض صلاح (33 عاما) مباراة تحديد المركز الثالث غدا السبت أمام نيجيريا، بعد أن ⁠جلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، ولم يشارك أساسيا مع ليفربول منذ نوفمبر الماضي.

وقال ‌سلوت للصحفيين قبل ​مواجهة بيرنلي غدا السبت: "أولا، يجب أن يخوض مباراة كبيرة أخرى مع منتخب مصر غدا. أنا سعيد بعودته. حتى لو كان لدي 15 مهاجما، سأكون سعيدا بعودته".

وأشار المدرب الهولندي إلى أن سلسلة المباريات 11 دون هزيمة في جميع المسابقات عززت موسم ليفربول، لكن خمسة ​تعادلات في الدوري الممتاز ‍خلال هذه السلسلة جعلت حامل اللقب يحتل المركز الرابع بفارق 14 نقطة عن المتصدر أرسنال.

وأضاف سلوت: "المثالي بالنسبة لنا ليس 11 مباراة دون هزيمة، بل 11 فوزا متتاليا… هذا ما ‍نطمح إليه. منذ مباراة أيندهوفن ⁠التي استقبلنا فيها أربعة أهداف وحتى الآن أصبح موقفنا أفضل، لكن ‍ما زال هناك مجال كبير للتحسن".

وأقر سلوت بوجود ضغوط على الفريق لضمان التأهل في دوري الأبطال بعد أن كان متصدرا لجدول الترتيب في وقت سابق من الموسم.

وقال "‌لم نضع أنفسنا في الوضع ‍المثالي، خاصة إذا قارنت ‍ذلك بما كنا عليه بعد ست مباريات".